Selección peruana en el puesto 15: ¿Cómo se calcula el ranking FIFA? Aquí te explicamos

El ranking FIFA siempre ha sido un tema de controversia. Este sistema, que se utiliza desde 1993, no necesariamente refleja el nivel futbolístico de una selección. Y en el caso de Perú, que hoy apareció en el puesto 15, ha dado mucho que hablar. ¿Cómo es que la selección de Ricardo Gareca supera a selecciones como Holanda, que siempre va a los mundiales? Tranquilo, aquí saldremos de esa gran duda.



Primero hay que decir que el ranking FIFA mide los puntos de los últimos 4 años (En este caso hasta el Mundial de Rusia 2018). Cada uno con diferente porcentaje: 20%, 30 %, 50% y 100%. ¿Cómo así? El último año (100%) tiene más valor que el primero (20 %). Al final se suman los promedios con su debido porcentaje.



Bajo esa premisa, continuamos. La FIFA utiliza una fórmula para realizar el ranking: P = M x I x T x C. Son siglas en ingles, pero no te preocupes, lo vamos a detallar en castellano paso a paso.



P = Puntos



M = Resultados del partido (4 opciones)



(3 puntos) Ganar el partido en tiempo regular o tiempos extras.

(2 puntos) Ganar el partido en penales.

(1 punto ) Empatar el partido o perder en penales.

(0 puntos) Perder el partido en tiempo regular o tiempos extra.



I = Importancia del partido (4 opciones)



(4 puntos) Partido de Mundial.

(3 puntos) Partido de Competición Continental o Copa Confederaciones.

(2,5 puntos) Partido de Eliminatoria para competición Continental o Mundial.

(1 punto) Partidos Amistosos.



T = Fortaleza del equipo rival



Se toma el FIFA ranking al día del partido del rival y se le resta de 200 con dos exepciones:



1- El número 1 del ranking siempre se tomará el 200

2. Para los equipos rankeados del 150 hacia abajo, siempre se tomará el 50.



C = Fortaleza de la Confederación rival



Se promedia el valor de ambos equipos. Los valores para el período 2014-2018 son: Conmebol (1.00), UEFA (0.99), resto de confederaciones (0.85).



¿Te pareció complicado? Aquí te presentamos un práctico video para entender mejor esta fórmula. Haber si sacas la calculadora y compruebas por qué Perú está mejor que otras selecciones de "mejor nivel". Ojo que esto suma puntos por partidos disputados, mas no por copas obtenidas.