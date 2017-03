Perú vs. Venezuela: Raúl Ruidíaz llegó con esta ayuda de Monarcas para víctimas de huaicos [VIDEO] 

Raúl Ruidíaz llegó a nuestra capital para unirse a los trabajos con la Selección peruana, pero esta vez en su equipaje traía algo muy especial y lleno de tanto cariño que decidió cargarlo en sus manos todo el viaje. El artillero de Monarcas Morelia confesó que llegó con una ayuda de parte de sus compañeros para los peruanos más afectados por los desastres naturales que vive el Perú



Raúl Ruidíaz no soltaba una maleta con la insignia del Monarcas Morelia y dentro de ella un regalo muy especial. "Todos en el último partido me dieron sus camisetas para poder subastarlas y ayudar a los damnificados en nuestro país. Estoy muy agradecido con ellos", comentó el delantero en el 'Jorge Chávez'.



Antes de abordar el vuelo rumbo a Lima, Raúl Ruidíaz publicó este detalle en su cuenta de Twitter. "Me voy con una maleta llena de esperanza para Perú. En nombre de mi país quiero agradecer a todos mis compañeros de Monarcas Morelia por este gesto".





Me voy con una maleta llena de esperanza para Perú. En nombre de mi país quiero agradecer a todos mis compañeros de Monarcas por este gesto. pic.twitter.com/1bi2a2kpij — Raúl Ruidíaz M. (@RaulRuidiazM) 20 de marzo de 2017

Ahora Raúl Ruidíaz empezará a entrenar bajo las órdenes de Ricardo Gareca, pensado ya en el partido de la selección peruana de este miércoles ante Venezuela por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018: en el mismo vuelo también llegó Andy Polo.