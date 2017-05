Selección peruana: Así fue la reacción de Alexander Succar a su convocatoria [VIDEO]  

Alexander Succar se convirtió en el nuevo delantero de la selección peruana, luego del llamado de Ricardo Gareca para los amistosos ante Paraguay y Jamaica. El 'Tigre' le da mantenimiento al equipo de cara a la reanudación de las Eliminatorias Rusia 2018 ante Bolivia el 31 de agosto.



Succar no pudo contener la emoción por su primer llamado al vestir la camiseta de la selección peruana. "Acabo de llegar a casa y mi mamá me dio la excelente noticia que fui llamado por Ricardo Gareca. En los últimos días, se decían muchas cosas, pero nada está dicho hasta que salga la lista. Pienso que este llamado me encuentra en un buen momento, aunque aún tengo mucho por demostrar", dijo el delantero a Radio Ovación.



El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, confesó que lo convenció su buen momento en el equipo de Santa Anita y el ex Cristal reconoce un cierto. "Fue una decisión complicada ir a préstamo a San Martín, pero gracias a Dios las cosas me salieron muy bien. Poco a poco voy adquiriendo mayor madurez y estoy tranquilo. En este momento no niego que estoy muy feliz por este llamado", agregó.



El @Club_USMP felicita a Alexander Succar por su convocatoria a la @TuFPF para los amistosos ante 🇵🇾 y 🇯🇲.



¡Felicitaciones, santo! 🇵🇪💪🏻⚽️👏🏻 pic.twitter.com/IJJLpJyt75 — San Martín (@Club_USMP) 19 de mayo de 2017

Alexander Succar no esquivó las preguntas sobre Sporting Cristal, y su posible regreso. "Aún falta mucho para tomar una decisión, por ahora estoy muy cómodo y tranquilo. El préstamo es hasta diciembre, aunque hay una cláusula para regresar en el Clausura. Veremos qué pasa más adelante", finalizó.