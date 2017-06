Selección peruana: Renato Tapia reveló su cariño por Alianza Lima [VIDEO] 

Renato Tapia, volante de la selección peruana, se encuentra de vacaciones en nuestra capital y el poco tiempo que tiene lo aprovecha con sus amigos del barrio y pelotear, uno de sus pasatiempo preferidos. El popular 'Cabezón', esta vez, no tuvo reparos en demostrarle a todos su hinchaje por un equipo donde nunca jugó: Alianza Lima.



Renato Tapia, con 21 años, es una de las piezas claves de la selección peruana, pero no ha jugado por ningún club peruano de manera profesional. Empezó en las divisiones menores de Sporting Cristal y luego lo hizo en el Esther Grande donde fue fichado por el Feyenoord de Holanda. Hoy los hinchas de Alianza Lima suman una estrella más en su lista.



El ex jugador del Twente, Renato Tapia, no imaginó que se volvería tendencia por una inocente foto junto a uno de sus amigos, pero en la instantánea luce una camiseta de Alianza Lima, de la temporada 2012, y debajo un short de entrenamiento de la selección peruana.



Renato Tapia peloteando con la blanquiazul... Crack pic.twitter.com/XaZXicKXWG — Pepe Ybazeta (@PepeYbazeta) 19 de junio de 2017

Renato Tapia pasa sus últimos días de descanso antes que de incorporarse al Feyenoord, actual campeón del fútbol holandés, con el cual empezará la pretemporada buscando tener el mismo protagonismo que goza con la selección peruana, pues que su equipo jugará la Champions League.