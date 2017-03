Selección peruana: Los resultados que le convienen en la fecha 13

Esta fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018 son de vida o muerte para la selección peruana en su sueño de clasificar al próximo Mundial. Para esto, los de Ricardo Gareca deben de ganar a Venezuela y ver cómo se acomodan otros resultados.



La frase: "Matemáticamente es posible", existe, y aquí lo veremos paso a paso. Primero veremos qué partidos corresponden a la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Colombia vs. Bolivia (3:00 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador (6:00 p.m.)

Uruguay vs. Brasil (6:00 p.m.)

Argentina vs. Chile (6:30 p.m.)

Venezuela vs. Perú (6:30 p.m.)



Así macha la tabla de posiciones



1. Brasil: 27 puntos

2. Uruguay: 23 puntos

3. Ecuador: 20 puntos

4. Chile: 20 puntos

5. Argentina: 19 puntos

6. Colombia: 18 puntos

7. Paraguay: 15 puntos

8. Perú: 14 puntos

9. Bolivia: 7 puntos

10. Venezuela: 5 puntos.



¿Qué resultados le convienen a Perú?



Colombia vs. Bolivia: Empate, a menos que Bolivia gane de visita. Ojo que Colombia nos lleva 4 puntos.



Paraguay vs. Ecuador: Empate, porque estamos a 1 punto de los paraguayos y a 6 de Ecuador.



Uruguay vs. Brasil: Victoria brasileña, ya que nuestro próximo rival es Uruguay en Lima.



Argentina vs. Chile: Sin duda un empate, para apretar la tabla.



Venezuela vs. Perú: La bicolor tiene que ganar sí o sí para lograr el tan ansiado quinto lugar.



Si todo se da a favor de Perú, así quedaría la tabla:



1. Barsil: 30 puntos

2. Uruguay: 23 puntos

3. Ecuador: 21 puntos

4. Chile: 21 puntos

5. Argentina: 20 puntos

6. Colombia: 19 puntos

7. Perú: 17 puntos

8. Paraguay: 16 puntos

9. Bolivia: 8 puntos

10. 5 puntos.