Selección peruana: ¿Qué resultados le convienen en la fecha 14? 

La selección peruana tendrá un duelo de vida o muerte esta noche en el Estadio Nacional de Lima, cuando enfrente a un golpeado Uruguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. ¿El equipo de Gareca aún tiene chances de luchar por el quinto lugar de la tabla? Entérate en esta nota qué debe pasar.



Aunque no lo creas, la selección peruana, que marcha octavo con 15 puntos, está a 5 del quinta casilla a falta de 5 fechas (antes del partido contra Uruguay). Entonces, ¿qué resultados le convienen en esta jornada? Aquí te contamos.



ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES



1. Brasil: 30 puntos

2. Uruguay: 23 puntos

3. Argentina: 22 puntos

4. Colombia: 21 puntos

5. Ecuador: 20 puntos

6. Chile: 20 puntos

7. Paraguay: 18 puntos

8. Perú: 15 puntos

9. Bolivia: 7 puntos

10. Venezuela: 6 puntos



¿QUÉ RESULTADOS LE CONVIENEN A PERÚ?



Bolivia vs. Argentina (3:00 p.m.)

Resultado para Perú: Triunfo boliviano de local. Ojo que no juega Lionel Messi por suspensión.



Ecuador vs. Colombia: (4:00 p.m.)

Resultado para Perú: Que ganen los cafeteros y se disparen un poco en la tabla. Esto teniendo en cuenta que Ecuador ocupa la casilla 5 (con Chile) con 20 puntos.



Chile vs. Venezuela: (5:00 p.m.)

Resultado para Perú: Sonará complicado pero tiene que perder Chile en su casa. Así, los mapochos se quedarían con sus 20 puntos.



Brasil vs. Paraguay: (7:45 p.m.)

Resultado para Perú: Simple, que la 'canarinha' gane a Paraguay y siga en lo más alto de la tabla. Con este resultado Perú, si gana a Uruguay, escalaría una posición.



SI LOS RESULTADOS SE DAN PARA PERÚ, ASÍ QUEDARÍA LA TABLA



1. Brasil: 33 puntos

2. Colombia: 24 puntos

3. Uruguay: 23 puntos

4. Argentina: 22 puntos

5. Ecuador: 20 puntos

6. Chile: 20 puntos

7. Perú: 18 puntos

8. Paraguay: 18 puntos

9. Bolivia: 10 puntos

10. Venezuela: 9 puntos