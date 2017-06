Selección Peruana: No sabías este detalle del nuevo delantero de Ricardo Gareca [VIDEO]

José Manzaneda, la sangre nueva de la selección peruana, demostró su entusiasmo por tener sus primeros minutos con la 'Blanquirroja' y además contó un detalle personal que pocos conocían.



"Considero que las cosas me vienen saliendo muy bien, pero hay que tomarlo con calma. Todo se ha dado tan rápido que hasta ahora no lo puedo creer, se podría decir que es un sueño hecho realidad", dijo el atacante de la selección peruana.



El nuevo integrante de la selección peruana dijo que su entorno es fundamental en el logros de sus éxitos "Este buen momento se debe mucho a mi familia y a los técnico Silvresti y Ricardo Gareca, quienes me han dado mucho confianza para hacer las cosas. Solo me queda seguir entrenando fuerte y aprovechar las oportunidades", dijo José Manzanda.



José Manzaneda, confesó que la selección peruana le consumió el tiempo para seguir una de sus pasiones el curso de Derecho en una universidad de la capital. "Ingresé a una universidad para estudiar derecho pero solo pude estar un ciclo porque por la Sub 20 tuve que dejarlo y seguro más adelante retomaré, por ahora lo veo un coco difícil", concluyó.