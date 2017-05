Entiende que el verdadero sueño de la pelotita está arriba. Andy Polo, uno de los proyectos que Ricardo Gareca ha consolidado para esta selección, ha decidido plasmar sobre su piel el momento feliz que vive hoy en su carrera y su nuevo amor a la ‘blanquirroja’.

A pocos días de enfrentar a Paraguay y Jamaica en dos amistosos pactados por fecha FIFA, Andy Polo, atacante del Monarcas Morelia, se ha realizado un tatuaje con una frase que encierra la nueva forma con que encara la vida: “Lo que logres de pie, agradécelo de rodillas. Dios no tiene límites para sus bendiciones”.

El delantero de la selección, al igual que su compañero Alexi Gómez, se puso en manos del famoso tatuador Serge Acuña de ‘Sweatblood’, quien compartió las fotos en su cuenta de Facebook.

‘BULEADO’



De otro lado, Iván Bulos, atacante del Boavista de Portugal, sorprendió en su llegada a la capital cuestionando a Ricardo Gareca por no llamarlo a la selección.



“Seguí las recomendaciones que me dieron. Fui a jugar al extranjero, a una de las ligas más competitivas que hay. Si no me llaman, no es problema mío. Es decisión del entrenador, tiene sus gustos. Lamentablemente no me quisieron convocar, no puedo hacer más”, sentenció.