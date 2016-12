Christian Ramos seguiría su carrera en Emelec de Ecuador

Christian Ramos es uno de los fijos en el '11' de Ricardo Gareca para la selección peruana, sin embargo, no le ha ido bien en el Gimnasia de La Plata en Argentina, por ello seguiría su carrera en otro club.



El representante de Christian Ramos, Christian Lagrotta, reveló en una entrevista a Depor que 'La sombra' está cerca de firmar con el Emelec de Ecuador.



"Todavía no tenemos nada cerrado. Las negociaciones están avanzadas y van por buen camino. Me reuní con el presidente del club y solo estamos ultimando detalles”, manifestó.



Al parecer, Christian Ramos dejaría Gimnasia porque no tiene la continuidad necesaria, además, Emelec participará en la Copa Libertadores 2017 y es una vitrina importante.



Emelec tiene programado un encuentro amistoso contra el New York City de Estados Unidos y podríamos ver a Ramos marcando a David Villa y Andrea Pirlo.