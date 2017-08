Eliminatorias Rusia 2018: Programación, horario y guía TV de las fechas 15 y 16 del torneo de Conmebol

Eliminatorias Rusia 2018: Entre el jueves 31 de agosto y el martes 5 de septiembre se jugarán las fechas 15 y 16 del torneo clasificatorio de la Conembol, respectivamente. En esta nota revisa todos los duelos con sus respectivos horarios.



Los encuentros más llamativos de la fecha 15 son: Uruguay vs Arentina, Brasil vs Ecuador y, por supuesto, el Perú vs Bolivia. La selección peruana cerrará dicha jornada en el Estadio Monumental de Ate que seguro lucirá un lleno total.



En la fecha 15, los de Ricardo Gareca irán a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador, un rival directo que también busca los puestos de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Aquí el partidazo lo protagonizarán Colombia y Brasil.



Jueves 31 de agosto: Fecha 15



- Venezuela vs Colombia (4:00 p.m.)



- Chile vs Paraguay (5:30 p.m.)



- Uruguay vs Argentina (6:00 p.m.)



- Brasil vs Ecuador (7:45 p.m.)



- Perú vs Bolivia (9:15 p.m.)



Martes 5 de septiembre: Fecha 16



- Bolivia vs Chile (3:00 p.m.)



- Colombia vs. Brasil (3:30 p.m.)



- Ecuador vs Perú (4:00 p.m.)



- Argentina vs Venezuela (6:30 p.m.)



- Paraguay vs Uruguay (7:00 p.m.)