Por Herbert Holguín - Enviado Especial

Desde Venezuela (@hrbrthlgn)



Perú vs. Venezuela: Juan Carlos Oblitas se muestra tranquilo bajo las brasas del calor de Maturín. Estamos fuera del hotel Las Cascadas, el lugar de la concentración de la selección peruana. Antes de hablar con Trome.pe sobre el Perú-Venezuela, el 'Ciego', director de FPF, salió a hablar con los hinchas peruanos que llegaban a ver a sus ídolos. Los connacionales llegaron desde Caracas y otras ciudades, y Oblitas les repartió entradas de cortesía.



¿Qué panorama esperas luego de los partidos con Venezuela y Uruguay?



Son panoramas diferentes. Si obtenemos resultados positivos ante Venezuela y Uruguay nos dará la ilusión de continuar en carrera y luchar directamente (por un cupo al Mundial). Por otro lado, si obtenemos cuatro puntos dependeríamos mucho de otros resultados de los rivales directos. Sacar menos de cuatro puntos, significaría despedirnos de la clasificación. Hay que tener mucha calma y confiar en el equipo. No vamos a tirar la toalla.



Seguiremos dependiendo de otros resultados...



La única manera de no depender mucho de ello es sacar estos seis puntos (ante Venezuela y Uruguay), aunque por estar abajo se dará siempre, esperemos que no tanto.



¿Cuál es el sentir de Ricardo Gareca sobre esto?



Ricardo (Gareca) está muy confiado y con mucho positivismo. Me recalca siempre que la confianza que tiene es que tiene un equipo base y va a ser difícil que lo cambie. Eso es importante para un técnico.



Ese equipo base es un equipo joven...



Sí, un equipo renovado y eso le va a permitir después a Gareca o al técnico que venga, trabajar con más tranquilidad en las próximas Eliminatorias.

Perú vs Venezuela: El furor de las Eliminatorias en Maturín con la bicolor siempre presente (Video: Herbert Holguín - Enviado especial de Trome.pe)

¿La continuidad de Gareca depende de los resultados ante Venezuela y Uruguay?



No, para nada. Salvo que se quiera ir (Ricardo Gareca) por algún motivo. En ningún momento en la Federación se ha tocado ese tema y yo hablo todos los días con el presidente Edwin Oviedo. Nada. Ricardo Gareca y su comando técnico continua hasta el final de las Eliminatorias. En ese momento se analizará que se hizo bien o mal.

