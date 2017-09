Leao Butrón lesionado: El mensaje entrañable del arquero de 40 años que quizás nunca más juegue por Perú

Leao Butrón sufrió un desgarro en el entrenamiento de la selección peruana previo al Perú vs. Ecuador y quedó descartado para el partido por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. El golero de 40 años expresó su sentir mediante las redes sociales.



Leao Butrón lesionado fue convocado por Ricardo Gareca tras la ausencia de Pedro Gallese, quien también fue baja debido a una lesión, pero en este caso, antes del partido con Bolivia. El arquero de Alianza Lima esperaba ser elegido para jugar en Quito en la que pudo ser su última oportunidad para vestirse con la blanquirroja. Lamentablemente no pudo ser y así lo describió en las redes sociales.



"No pensé compartir nuevamente entrenamientos con este grupo espectacular, agradezco mucho esta oportunidad y el haberme recibido así, gracias a todos por estos días. El fútbol es así y me toca recuperar esta lesión que llega en el momento que menos esperaba. Éxitos a la selección este martes en Ecuador, se lo merecen!! #arribaperú", escribió Leao Butrón en su cuenta de Instagram tras confirmarse su lesión que lo marginó del Perú vs Ecuador.



El comando técnico de la selección peruana decidió convocar de emergencia a Diego Penny para completar los tres arqueros del plantel con miras al partido con Ecuador en Quito del próximo martes.

