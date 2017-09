Memes: Claudio Pizarro a sus 38 años manifestó su deseo de jugar por Perú el Mundial Rusia 2018 y las redes sociales no tuvieron piedad con tremendas ocurrencias.



En el supuesto de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018, Claudio Pizarro afirmó a la prensa alemana que le gustaría ser parte del plantel. Incluso aseguró que sigue entrenando para mantenerse en forma y conseguir equipo.



Claudio Pizarro no renovó con el Werder Bremen, quedó libre y tras el cierre del mercado de pases de las principales ligas de Europa sigue sin club. No obstante, se conoce que sigue buscando club.



Reinhard Franke, periodista de Sport 1 de Alemania, entrevistó a Claudio Pizarro, quien aseguró que su sueño es jugar el Mundial con Perú pese a que no es parte de las convocatorias de Ricardo Gareca desde marzo del 2016.



"Quiero jugar en la Copa Mundial del próximo año en Rusia por mi país Perú, que sería grande. Trato de jugar y mantenerme en forma. No es tan fácil si no estás en un equipo", aseguró Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro y su deseo de jugar el Mundial Rusia 2018 con Perú

Claudio Pizarro lamentó haber salido del Werder Bremen y en especial la forma en que se dieron las cosas."Lo esperaba de otra manera. No me necesitaban. Frank Baumann me dijo que están buscando algo más", acotó.

