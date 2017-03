Paolo Guerrero: "Creo que merecíamos ganar"

Paolo Guerrero no terminó nada conforme con el empate entre la selección peruana y Venezuela. Para el goleador de Perú, 'la blanquirroja' debió ganar este encuentro.



Al momento del salir del campo, Paolo Guerrero brindó breves declaraciones para CMD.



"Creo que merecimos ganar. No podíamos tomar esos goles de pelota parada, teníamos que estar más concentrados y no fallarnos los goles", dijo molesto Guerrero.



Al ser consultado si se iba 'con bronca' del estadio, Paolo Guerrero reconoció que sí.



Pese a que nuevamente se hizo presente en el marcador, este empate 2-2 no dejó tranquilo al 'Depredador'.



Perú vs Venezuela: Gol de Paolo Guerrero