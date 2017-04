Paolo Guerrero dice que moriría feliz si clasifica al Mundial [VIDEO]

“Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú”, cantaba el ‘Zambo’ Cavero en ese himno compuesto por Augusto Polo Campos. Millones de peruanos vibran al escuchar esa melodía y uno de ellos seguramente es Paolo Guerrero, quien pareció añadirle unos versos más al ‘Contigo Perú’ al afirmar que partiría feliz a la eternidad si la ‘blanquirroja’ llega al Mundial.



“¿Qué haría si este año Flamengo ganara la Libertadores 2017 y su selección clasificara a Rusia 2018?”, le preguntaron a Paolo Guerrero en el programa ‘Esporte Espetacular’, de la cadena ‘O Globo’, y su respuesta fue conmovedora.



“Al día siguiente ya quiero morir. Me voy para el cielo ya”, señaló Paolo Guerrero. Y no es para menos. El ‘Mengao’ no gana la Libertadores desde 1981, mientras la selección no va a una Copa del Mundo desde 1982, y Guerrero es la esperanza para ambos.



Paolo Guerrero se confesó.

“Esta camiseta es mi patria, es mi vida. Yo intento siempre dejar la vida por ella, porque tengo una nación que está alentando siempre. Estamos en una lucha y la gente tiene que confiar en nosotros”, concluyó Paolo Guerrero con un ejemplar de la ‘blanquirroja’ entre las manos. Obviamente todo el país quiere ir al Mundial, pero también que Guerrero no se muera nunca.