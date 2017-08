El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer en conferencia de prensa la lista de jugadores convocados de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Jefferson Farfán, Iván Bulos y Wilder Cartagena son las sorpresas.



Ricardo Gareca y la selección peruana enfrentarán a Bolivia este 31 de agosto en el estadio Monumental de Ate a partir de las 9:15 p.m. (hora peruana). Luego visitará a Ecuador el siguiente martes 5 de setiembre (4:00 p.m.).



La expectativa estuvo en la convocatoria de Jefferson Farfán tras su prolongada ausencia debido a su escasa actividad profesional y lesiones en el último año. Hace 17 mese no juega con Perú y volvió.

La lista de convocados de la selección peruana:

Arqueros



Pedro Gallese

José Carvallo

Carlos Cáceda



Defensas:



Aldo Corzo

Luis Advíncula

Miguel Araujo

Christian Ramos

Alberto Rodríguez

Miguel Trauco

Anderson Santameria

Nilson Loyola



Volantes:



Renato Tapia

Pedro Aquino

Christian Cueva

Yoshimar Yotún

Wilder Cartagena

Sergio Peña

Edison Flores

Paolo Hurtado

André Carrillo



Delanteros



Paolo Guerrero

Raúl Ruidíaz

Andy Polo

José Manzaneda

Iván Bulos

Jefferson Farfán

Perú no contará con Paolo Guerrero para el duelo con Bolivia debido a una suspensión por acumulación de amarillas. Igual es la situación de Aldo Corzo y Renato Tapia. No obstante, se espera la recuperación de un desgarro del Depredador, quien se lesionó la semana pasada con Flamengo.



Perú se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, a cuatro de la zona de repechaje que ocupa Argentina con 22 (5°). Chile está a cinco unidades y se encuentra en el cuarto lugar, que otorga un cupo directo al Mundial Rusia 2018.



Las Eliminatorias entran en su recta final. Restan cuatro fechas, doce puntos en disputa, y las chances de la selección peruana no admiten perder punto alguno. Tras los partidos con Bolivia y Ecuador, Perú enfrentará en octubre a Argentina y Colombia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.