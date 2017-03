Perú ganó pero sufrió y mucho. La victoria ante Uruguay en el Estadio Nacional tuvo cinco minutos final para el infarto. Pasó de todo: nos salvamos, fallamos y defendimos con todo.



Todos los peruanos presenciaron como Uruguay arrinconó a Perú desde los 88 minutos y no podíamos salir. Incluso un lateral era una jugada de peligro, ya que iba directo al área donde esperaba el temible Luis Suárez.



Perú se defendió con todo. Dos laterales-centros, que primero fueron despejados por Miguel Araujo y luego Alberto Rodríguez. Mientras Diego Godín también estaba al acecho.



Pero también nos desesperamos cuando Paolo Hurtado no definió bien una contra de Perú al primer minuto del descuento (90+1).



Felizmente se dio el cambio para Perú -ingresó Aquino por Flores- y logró enfriar el partido por un momento. Pese a ello no teníamos el balón.



Pero de nuevo una pelota parada para Uruguay puso los nervios de punta. El centro lo tomó Godín y con un cabezazo estrelló la pelota en el travesaño. ¡Uff! Luego vino un tiro de esquina.



Por si fuera poco, la pelota le quedó a Luis Suárez, quien remató y le tocó en la mano a Aquino dentro del área pero el árbitro consideró que no fue intencional. Nos salvamos.



La última jugada fue otro córner pero esta vez con la presencia de Fernando Muslera en el área. Y otra vez la ganó un uruguayo pero encontró al golero Pedro Gallese, quien agarró el balón. Final del partido. Ganó Perú.

Goles y resumen del Perú 2-1 Uruguay:

Perú 2-1 Uruguay: Goles y resumen

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.