Perú vs Argentina: EN VIVO EN DIRECTO La selección peruana enfrenta al cuadro albiceleste este martes en el estadio Fiscal de Talca por la tercera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 17 de Chile. Perú va por su primer triunfo en el torneo, mientras que Argentina solo le queda ganar para acceder al hexagonal final. (6:15 p.m.)



La jornada 3 del Sudamericano Sub 17 regresa a su sede original del grupo, que fue reemplazada por Curicó en las dos primeras fechas debido al mal estado de la cancha de su estadio.



Perú vs. Argentina será el duelo entre dos selecciones necesitadas y que incluso significaría el descarte de alguna de ellas. La Blanquirroja perdió ante Brasil en el debut y los gauchos cayeron por doble 1-0 ante Paraguay y Venezuela. Ambos tiene cero puntos.



La segunda derrota de Argentina lo dejó con un pie fuera del torneo por lo que le será imperioso lograr un triunfo ante Perú. En la misma serie Paraguay enfrentará a Venezuela, mientras que Brasil descansará.



Perú perdió en el estreno por 3-0 ante Brasil correspondiente al grupo B, en un encuentro en que se definió en el primer tiempo cuando la verdeamarelha marcó los tres goles.

“No lo esperábamos sobre todo en el primer tiempo. Si bien los primeros minutos lo manejamos de acuerdo a los que habíamos visto ante Brasil, cometimos algunos errores que nos costaron goles. El equipo no rindió lo que esperaba”, asumió el técnico de la selección peruana Juan José Oré.



Perú quedó libre en la segunda jornada y por ende llega descansado y con el animo renovado ante Argentina. El duelo es importante en el objetivo de seguir en carrera para luchar por un lugar en la Copa del Mundo FIFA Sub-17 en India.



“Trataremos de hacerlo mucho mejor, hay que levantarlos porque esto recién comienza. El partido contra Argentina es una oportunidad de sacar un buen resultado que nos permita seguir pensando en el hexagonal”, añadió el estratega de Perú.



Y esa oportunidad que menciona el técnico no es otra que conseguir los tres puntos. “Tal como lo intentamos hacer frente a Brasil, en la que lamentablemente no resultó, vamos a salir a ganar a Argentina”, sentenció Oré.



El Sudamericano entrega cuatro plazas para el mundial de la categoría que se disputará en India en octubre próximo. En tanto, el grupo A vuelve a la actividad el lunes con los partidos entre Uruguay y Colombia, y Ecuador con Bolivia. Chile tendrá libre.

Alineaciones del Perú vs Argentina:



Perú: Salazar; Nación, Fuentes, Villalta, Bolivar; Aoki, Fredy Oncoy, Cano, Matzuda, Temoche, Galindo.



Argentina: Roffo; Weigandt, Pérez, Cavallera, Grandis; Sequeira, Pais Mayan, García, Obano; Colidio, Carranza.

