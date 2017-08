Perú vs. Bolivia: EN VIVO EN DIRECTO La blanquirroja recibe al cuadro boliviano este jueves en el estadio Monumental de Ate por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Perú está obligado a ganarle a Bolivia para mantener sus opciones de un cupo al repechaje al Mundial. (9:15 p.m. hora peruana) (22:15 horas de Bolivia) (TV: Movistar Deportes | Canal 3 - 703 HD) (ATV: Señal abierta)



Perú vs. Bolivia será el primero de los cuatro partidos decisivos que tiene la blanquirroja alcanzar por lo menos el quinto lugar de la tabla de posiciones que le de la opción de buscar su boleto al Mundial Rusia 2018 desde el repechaje.

Para el partido Perú vs. Bolivia el técnico Ricardo Gareca recurrió al retorno a la selección del delantero del Jefferson Farfán para suplir la ausencia de Paolo Guerrero suspendido. La expectativa por la Foquita, en un inicio, será desde el banco de suplentes, salvo alguna sorpresa. El delantero Raúl Ruidíaz será el encargado de comandar la ofensiva peruana.



La blanquirroja tendrá algunas variantes para el Perú vs. Bolivia también debido a la suspensión de Aldo Corzo y Renato Tapia, además de Guerrero. En el arco el ausente será Pedro Gallese, quien sufrió una grave lesión en la mano y será reemplazado por Carlos Cáceda pese al llamado de emergencia del experimentado Leao Butrón.

El Perú vs. Bolivia se dispurá en un escenario especial tras la decisión del TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), que rechazó la apelación del cuadro boliviano y mantuvo los puntos otorgados en mesa a la bicolor por la alineación indebida de Nelson Cabrera. Así, la visita busca una revancha pese a no contar con posibilidades en la presente clasificatoria.



Así, Perú con 18 puntos y desde la séptima ubicación peleará por ascender dos peldaños, hasta el quinto lugar, que ocupa en Argentina con 22 puntos. Ecuador tiene 20 unidades y está en el sexto lugar. Aquí los resultados que le favorecen a la bicolor.

Con cuatro partidos y doce puntos en disputa no hay margen para el error. El Perú vs. Bolivia será clave para que los dirigidos por Ricardo Gareca dependan de sus propios resultados antes de enfrentar a Ecuador en Quito. La combinación de resultados puede dejar al cuadro inca en el quinto lugar tras esta fecha doble.



Pese a la presencia de Jefferson Farfán, Gareca se inclinó por mantener la base de su equipo titular y hacer esperar a la Foquita en el banco. André Carrillo, Edison Flores y Christian Cueva serán los encargados de hilar los ataques de su selección en el Perú vs. Bolivia. A estos se suman Pedro Aquino y el habitual Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes.



Reservar a Farfán puede ser el as bajo la manga de Perú tanto para resolver el partido con Bolivia en el segundo tiempo, si es que apremia, y también para mantener en optimas condiciones físicas a Jefferson, quien podría hacer dupla con Paolo Guerrero ante Ecuador el siguiente martes.

El delantero Raúl Ruidíaz fue clave el proceso de recambio de Perú y demostró en la Copa América y las Eliminatorias que puede aportar y mucho. En más, llega en el su mejor momento de su carrera tras ser goleador del torneo mexicano pasado y mejor jugador, además de anotar tres tantos seguidos en el inicio del Torneo Apertura de la Liga MX.



Por su parte, los dirigidos por Mauricio Soria apelan a un equipo nuevo de cara al Perú vs Bolivia en Lima pero con la sana convicción de volver a ganarle a su rival en el campo de juego tal como ya lo hizo en La Paz en la primera ronda de las Eliminatorias.



Bolivia piensa en Perú pero también en Chile por eso dejó en La Paz a algunos jugadores. Rubén Cordano, Juan Pablo Aponte, Juan Carlos Arce, Henry Vaca, Christian Machado, Mario Cuéllar y Óscar Ribera no son parte de la nómina que llegó a Lima. Pero sí estará su estrella internacional Marcelo Martins Moreno secundado por Gilbert Álvarez.



El Perú vs. Bolivia también será motivo de ratificar el registro histórico de la blanquirroja o de romper la mala racha de los bolivianos, que no logran un triunfo en Lima desde 1989. Por Eliminatorias se enfrentaron seis veces y el saldo fue de tres triunfos para los peruanos, dos empate y una derrota hace 28 años.

Alineaciones probables del Perú vs. Bolivia:



Perú: Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Édison Flores; Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Ronald Raldes, Mario Cuéllar, Jorge Flores; Diego Wayar, Leonel Justiniano, Jhasmani Campos; Juan Eduardo Fierro y Gilbert Álvarez.

