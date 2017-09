Perú vs Ecuador: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs. Ecuador: EN VIVO ONLINE La selección peruana se enfrentará a la 'Tricolor' por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. La blanquirroja juega ante su rival directo en la pelea por el quinto lugar de la tabla de posiciones.



Día, hora y canal Tv del Perú vs. Ecuador:



La penúltima doble jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 se completa este martes 5 de setiembre con cinco partidos. Perú vs. Ecuador se miden en la ciudad de Quito desde las 4:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana)



La transmisión del partido en Perú estará a cargo de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). En Ecuador tendrá la posibilidad de verlo a través de TV Cable, DirecTV, CNT.



El árbitro del compromiso será el paraguayo Enrique Cáceres. El Perú vs Ecuador se jugará en el estadio Olimpico de Atahualpa.



Ecuador llega a este compromiso tras caer ante Brasil por 2-0 en porto Alegre. Por su parte, Perú en su último partido ganó a Bolivia 2-1. La blanquirroja sumó 21 puntos y se ubica en el sexto lugar, por su parte el Tri se quedó con 20 unidades.

Goles y mejores jugadas del triunfo de Perú ante Ecuador:

Perú 2-1 Bolivia: Goles y resumen

