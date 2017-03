Perú vs. Uruguay: Día hora canal Guía Tv del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs. Uruguay: La selección peruana se juega ante los charrúas la última oportunidad de seguir con vida, en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018.



El Perú vs. Uruguay se llevará a cabo este martes 28 y será transmitido en vivo por CMD de Movistar Tv y ATV (canal 9) en señal abierta. El duelo está pactado para las 9:15 p.m. (hora peruana) y las 11:15 p.m. (hora de Uruguay).



Sin duda tras el empate a dos goles entre Perú y Venezuela, el equipo que dirige Ricardo Gareca tiene la obligación de ganar ya que se ubica a cinco puntos de la zona de repechaje a falta de 5 partidos por jugar. Por el contrario, Uruguay, que fue goleado por Brasil en Montevideo, pero llega con el objetivo de sellar su clasificación desde el segundo lugar de la tabla y con 23 unidades acumuladas.



El delantero del Barcelona Luis Suárez, que no pudo estar presente en el encuentro contra Brasil por acumulación de tarjetas, se entrenó toda la semana a la par de sus compañeros y está apto para jugar contra Perú.



El otro jugador que no pudo estar contra la selección brasileña, el portero Fernando Muslera, también retornará al equipo para enfrentarse a Perú.

Pese a la derrota ante Brasil, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez continúan en la segunda posición aunque les sigue de cerca Colombia, que superó a Bolivia por 1-0 y alcanzó las 21 unidades, por lo que será clave para la Celeste volver a la senda de la victoria. La selección de Uruguay ya se encuentra en Lima con miras al choque con Perú.

Mira los goles y resumen del empate 2-2 de Perú ante Venezuela por las Eliminatorias:

Perú 2-2 Venezuela: Goles y resumen

Mira los goles y resumen de la derrota 4-1 de Uruguay ante brasil por las Eliminatorias:

Uruguay 1-4 Brasil: Resumen y goles

