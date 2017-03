Perú vs. Uruguay: Estilo peruano puro, gambetas, paredes y casi gol de Edison Flores [VIDEO]

Perú vs. Uruguay: La Blanquirroja se mandó con una excelente secuencia ofensiva ante los charrúas en el Estadio Nacional por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. ¡Tremendo!



Edison Flores no pudo completar una jugada al puro estilo peruano. Juego por abajo con toques y paredes. La gambeta del atacante para adentro y el remate pasó cerca.



Paolo Hurtado, Aldo Corzo y Edison Flores tocaron entre ellos y dejaron parados a la defensa de uruguaya. Lamentablemente la pelota no entró.



Carlos Sánchez anotó el primer gol del partido y luego Paolo Guerrero empató con una estupenda definición dentro del área tras pase largo de Yoshimar Yotún.

Mira el golazo de Paolo Guerrero en el Perú vs. Uruguay:

Perú vs Uruguay: Gol de Paolo Guerrero

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.