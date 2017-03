Perú vs. Uruguay: Los goles de Luis Suárez nos dejaron sin sueños ni esperanzas en dos ocasiones [VIDEO]

Perú vs. Venezuela: El atacante uruguayo Luis Suárez genera un mal recuerdo para la selección peruana. El 'Pistolero' le anotó seis goles a la Blanquirroja, un tanto más doloroso que el otro.



Luis Suárez será titular en el duelo de este martes entre Perú y Uruguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. El charrúa no solo registra media docena de tantos a su favor, también se podría decir, nos dejó sin Mundial Brasil 2014. Por lo menos confirmó la eliminación antes de tiempo.



Luis Suárez se convirtió en una pesadilla para Perú. Puede parecer poco esos seis goles, pero sí recordados. El primero fue en la fase de grupos de la Copa América de Argentina 2011. Luego, en ese mismo torneo, el 'Pistolero' nos eliminó con dos goles suyos y Perú no pasó a la final ante Paraguay. Los charrúas ganaron ese título.



Luis Suárez en las Eliminatorias también dejó huella ante la bicolor. El charrúa fue parte de los anotadores de la derrota 4-2 de Perú en Montevideo en la era de su compatriota, el técnico Sergio Markarián. En la fecha 6 nos hundió al último lugar. Nunca más nos levantamos.



Pero en la fecha 15, Suárez no tuvo piedad y nos dejó sin ilusión de ir a Brasil 2014 restando tres fechas por jugar. Marcó un doblete en la derrota 2-1 de Perú en Lima y provocó el recordado llanto de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero un 6 septiembre 2013. Ojalá no se repita.

Luis Suárez y su registro goleador ante Perú:



Uruguay 1-1 Perú (Un gol) (Copa América Argentina 2011)

Perú 0-2 Uruguay (Dos Goles) (Copa América Argentina 2011)

Uruguay 4-2 Perú (Un gol) (Eliminatorias Brasil 2014)

Perú 1-2 Uruguay (Dos goles) (Eliminatorias Brasil 2014)

Mira el doblete de Luis Suárez que eliminó a Perú de la Copa América de Argentina 2011:



Perú 0-2 Uruguay en Copa América 2011: Goles y resumen

