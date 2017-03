A pie, en scooters, en motocicletas y patrullas, unos mil 500 agentes de la Policía Nacional resguardarán hoy a los hinchas que acudan al Estadio Nacional para el partido Perú vs. Uruguay.

El general PNP Gastón Rodríguez Limo, jefe de la Región Policial Lima, informó que “la restricción vehicular se extenderá en el Paseo de la República, los jirones Saco Oliveros, Madre de Dios y Emilio Fernández”.

Rodríguez informó que los conductores podrán tomar como rutas alternas la avenida Arequipa, Paseo de la República con Bausate y Meza, José Gálvez con Bausate Meza, Isabel la Católica con Paseo de la República y Sebastián Barranca con José Gálvez.

“Se ha dispuesto el desplazamiento de 100 efectivos de la Policía de Tránsito que están incluidos en los mil 500 agentes que brindarán seguridad en el partido en Estadio Nacional”, indicó.

RECOMENDACIONES



El oficial recomendó a los asistentes al partido de Perú vs. Uruguay, que se iniciará a las 9:15 de la noche, evitar llevar vehículos particulares para que puedan disfrutar tranquilos del evento deportivo y no estar preocupados por sus pertenencias. Además, no olvidarse su DNI y no comprar entradas a los revendedores.

Indicó que los efectivos de Tránsito se movilizarán en sus motocicletas, y además contarán con el apoyo de un ‘dron’ que monitoreará el tránsito en la zona.



Los hinchas de la selección podrán donar víveres para los damnificados.

PROHIBICIÓN



Objetos punzocortantes o botellas.



Bombos, bombardas, papeles picados, silbatos, láser o banderolas.



No se podrá ingresar con el rostro pintado.



Habrá control de requisitorias.



También pruebas de alcoholemia.