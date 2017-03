Perú vs. Uruguay: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV las Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs. Uruguay: EN VIVO EN DIRECTO La selección peruana recibe a la Celeste este martes en el Estadio Nacional por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. Perú necesita un triunfo ante Uruguay para mantenerse con vida. (9:15 p.m. | CMD y ATV)



Solo queda ganar y mantener la esperanza. La afición respondió y arrasó con las entradas para el Perú vs. Uruguay. El equipo de Ricardo Gareca se juega su última chance en el tramo final de las Eliminatorias. La bicolor ha sumado un punto sufrido ante Venezuela tras remontar un 2-0 en contra la última fecha.



Perú enfrentará a Uruguay, que tiene la presión tras los triunfos de las selecciones que venían detrás. Los charrúas pese a su segundo lugar en la tabla solo está a tres puntos de la zona de repechaje que la atesora Ecuador, con el mismo puntaje que Chile.



Además, Uruguay llega herido debido a la goleada sufrida (4-1) en Montevideo por parte de Brasil, líder y virtual clasificado al Mundial. Para ello el atacante Luis Suárez será la primera preocupación de la Blanquirroja.



El atacante de Barcelona, Luis Suárez le marcó en Lima a Perú un doblete en las Eliminatorias pasadas y en total sumó seis goles ante la Blanquirroja, lo que significó para la historia no poder disputar la final de la Copa América del 2011 y la temprana eliminación en las clasificatorias para Brasil 2014.

Perú se encuentra en la octava posición de las Eliminatorias, con 15 puntos, a cinco de la quinta plaza, que permite jugar la repesca para el Mundial, cuando restan quince puntos en juego correspondientes a cinco partidos finales.



Uruguay, por su parte, con 23 puntos, tienen muy complicado arrebatarle el liderato a Brasil, que tiene 30, por lo que buscarán un triunfo que les permita afrontar con mayor tranquilidad las cuatro jornadas restantes.



Al acecho de Uruguay están Argentina, Colombia, Ecuador, Chile e incluso Paraguay, con quienes los dirigidos por Óscar Washington Tabárez pugnarán en los próximos partidos por una de las cuatro plazas restantes que permiten llegar a la Copa del Mundo.



El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, alista para el encuentro con Uruguay dos variantes respecto al equipo titular que presentó el jueves en su visita a Venezuela, donde obtuvo un frustrante empate a dos goles que no les permitió escalar posiciones en la clasificación.



El defensa central Miguel Araujo ocupará el lugar del defensor del Christian Ramos, quien está sancionado por acumulación de amonestaciones.

El otro cambio es el posible ingreso en el once inicial del centrocampista Joel Sánchez, por Renato Tapia, cuyo rendimiento ante la Vinotinto no cumplió las expectativas del técnico.



Más cambios se prevén en el bando uruguayo, donde en su último entrenamiento Tabárez ensayó un equipo con cinco cambios respecto al que perdió el jueves por 1-4 ante Brasil en Montevideo.



El primero es el regreso a la titularidad del arquero Fernando Muslera, en reemplazo de Martín Silva; mientras que en la línea defensiva aparecerá el jugador del Atlético de Madrid José María Giménez en la posición de Sebastián Coates, y Jorge Fucile en el lugar de Gastón Silva.



Otra variante del equipo charrúa será previsiblemente la inclusión en la medular de Álvaro González por Egidio Arévalo Ríos, y el regreso del artillero Luis Suárez, a cambio de Diego Rolán.



Precisamente Suárez ya sabe lo que es anotar en el Estadio Nacional, pues fue el autor de los dos goles del equipo uruguayo en su visita a Perú en las anteriores eliminatorias, donde ganó por 1-2.

Alineaciones probables del Perú vs. Uruguay:



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo, Miguel Trauco; André Carrillo, Joel Sánchez, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.



Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Jorge Fucile; Carlos Sánchez, Álvaro González, Matías Vecino, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.

