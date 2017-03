Por: Eric Castillo



‘Christian Cueva’ está listo para el choque de Perú ante Venezuela, pues llega ‘agrandado’ tras sus buenas actuaciones con el Sao Paulo y ser considerado uno de los mejores jugadores en Brasil. El imitador Miguel Moreno pone la nota de humor horas antes del partido.

¿‘Cuevita’, le ganamos a Venezuela?



De todas maneras, todos somos Perú,vamos a salir a darnos íntegros. Creo que estamos en un buen momento y nos llevamos los tres puntos. Aunque claro, lamento que Jefferson no haya sido convocado porque él conoce bien al rival, a ‘las chamas’... Ay, perdón, a los jugadores.

Esta vez llegas como la gran figura del equipo...



Sí, soy el líder del equipo, ya no hay argollas. Además, vamos a ganar para que la gente se olvide del sicariato, los asaltos, las extorsiones, de Odebrecht, el chosicano, los huaicos... y tantas cosas. Cuando Perú gana, todo es bonito.

¿Te consideras el ‘salvador’ de Perú?



Tampoco. No me creo todo lo que me dicen, no ‘piso huevos’ ni estoy en la nubes, yo sigo siendo chato, soy humilde. Pero muchos, que antes alababan a Vargas y Pizarro, ahora me escriben, me buscan, son ayayeros. Lamento que Advíncula no esté en el partido, pero le hemos encargado los festejos, iba a conseguir un búnker.

¿Y tú no tienes tu búnker?



Estoy armando uno. Ya separé un corralito, un tobogán y columpio para encerrarme con Ruidíaz, Polo y el ‘Orejas’ Flores.



Pero el otro día estabas ‘cheleando’ y escuchando a Toño Centella...

Es que había renovado mi contrato. Me gusta Centella, pero en la calle me confunden con ‘Clavito y su chela’ por mi peinado.

¿Es cierto que antes de renovar te habían llamado varios clubes europeos?



Sí, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich y Sport Boys. Hasta ahora me llaman del Boys, es para que les tire un centro...



¿Y cómo te cuidas de los ‘ampays’ en Brasil?



Ese tema es muy complicado, uno ve una brasileña hermosa y quizás sea brasileño. Por eso, en las discotecas de arranque voy al cuello para ver si tienen manzana o no.