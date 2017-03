Perú vs. Venezuela: Christian Cueva y Paolo Guerrero recibieron en el hotel de concentración al barbero oficial de la selección peruana para retocar su peinado y darle un nuevo estilo a su look.



Junior Núñez, el famoso y exitoso barbero peruano, visitó a los referentes de la selección peruana, Christian Cueva y Paolo Guerrero, para darle un toque especial a la apariencia de ambos jugadores previo al viaje de Perú a Maturín para enfrentar a Venezuela por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Junior publicó una foto junto a Guerrero y Cueva tras su paso por el Swissotel de Lima. "Terminando mi día con la batería. ¡Vamos Perú! #BarberLife", citó el barbero internacional en su cuenta de Facebook.



La selección peruana se juega todas sus opciones ante Venezuela este jueves. La Blanquirroja necesita un triunfo para seguir peleando por la difícil clasificación.



"Por la situación en la que estamos tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades. Tenemos un estilo y una manera de jugar y estamos convencidos de que eso nos puede dar grandes resultados", dijo Ricardo Gareca sobre el duelo Perú vs. Venezuela.



