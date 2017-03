Perú vs. Venezuela: Este es el equipo titular para el decisivo partido por Eliminatorias [FOTOS]

Perú vs. Venezuela: El técnico de la selección peruana Ricardo Gareca, planea enfrentar este jueves a Venezuela con el mismo equipo titular que goleó a Paraguay por 1-4 en noviembre, lo que supuso el primer triunfo de visitante de la Blanquirroja en Eliminatorias después de doce años.



El técnico de Perú Ricardo Gareca buscará aprovechar el gran momento que atraviesan Christian Cueva y el lateral izquierdo Miguel Trauco en el Sao Paulo y el Flamengo, respectivamente.



En el lateral derecho se mantendrá como titular para el Perú vs. Venezuela a Aldo Corzo, ante la lesión de Luis Advíncula, quien fue excluido de la convocatoria por un esguince de rodilla sufrido este sábado.



En la zaga de Perú también seguirá fijo el central Christian Ramos, a pesar de que en el Emelec no tiene la participación y continuidad de juego de la que gozaba la temporada pasada en el Gimnasia y Esgrima La Plata.



Tras el entrenamiento, el volante del Granada Sergio Peña aseguró que la selección peruana quiere ganar en Venezuela después de más de veinte años, para darle una alegría al país, conmocionado por las recientes inundaciones que han dejado 78 muertos y más de 100.000 damnificados en varias regiones.



La selección peruana viajó este miércoles a Maturín y no se reconocerá el Estadio Monumental, ya que solo llegará para descansar y concentrarse para el partido ante Venezuela.



Solo el cuerpo técnico de Perú inspeccionará el terreno de juego para comprobar su estado, después de que la Federación Peruana de Fútbol manifestara su preocupación por este tema en semanas anteriores.



Tras la visita a Venezuela de esta semana, la Blanquirroja recibirá el martes 28 a Uruguay en el Estadio Nacional.

