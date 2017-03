Perú vs. Venezuela: Las postales del duro encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018

Perú afronta un duro encuentro ante la selección de Venezuela por la jornada 13 de las Eliminatorias Rusia 2018. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscan los tres puntos para no acabar con el sueño de la clasificación al mundial.



La selección peruana no comenzó de la mejor manera ya que se fue al descanso con un resultado de 2 a 0 en contra.



En el minuto 23' Villanueva abrió la cuenta para la selección de Venezuela, mientras que a los 38' Romulo Otero marcó el segundo tanto.



Para la segunda etapa, la selección peruana salió con los ánimos al tope y apenas al primer minuto, André Carrillo puso el descuento de la blanquirroja.



Sigue el minuto a minuto del Perú vs. Venezuela aquí.

Perú vs. Venezuela: Gol de André Carrillo

Gol de Venezuela Otero