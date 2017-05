Raúl Ruidíaz lucha por recuperarse para duelo con Bolivia por Eliminatorias

No da ni un centímetro de ventaja. La selección empezó a trabajar desde ayer con miras a los amistosos con Paraguay y Jamaica y entre los primeros que llegaron a la Videna se vio a Raúl Ruidíaz, quien ya empezó a mostrar mejoría respecto a la lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, que lo dejará fuera de estos partidos.



A pesar de no estar convocado, Raúl Ruidíaz aceptó la invitación del técnico de la selección, Ricardo Gareca, y el delantero aprovecha sus vacaciones para continuar con su terapia.

La idea de Raúl Ruidíaz es seguir compartiendo vestuario con sus compañeros y entrenar cuanto antes para ser elegido el reemplazante del suspendido Paolo Guerrero ante Bolivia, en agosto, por las Eliminatorias. Los otros ‘extranjeros’ que trabajaron son Renato Tapia, Sergio Peña y Pedro Gallese.

La otra gran novedad en la selección fue la presencia de Alexi Gómez, quien espera ganarse un lugar. “Este es un primer gran paso, pero mi objetivo es mantenerme aquí para lo que queda de las Eliminatorias. Representar a todo el país es lindo. Hoy me toca trabajar para que no me saque nadie de acá”, manifestó.