Ricardo Gareca: "Raúl Ruidíaz es el suplente natural de Paolo Guerrero"

Aún faltan cinco meses para enfrentar a Bolivia, pero el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca ya analiza quién será el reemplazante del suspendido Paolo Guerrero.



En declaraciones para CMD, Gareca manifestó que Raúl Ruidíaz es un jugador muy importante en la selección peruana y el suplente natural de Guerrero.



"No me puedo adelantar y no puedo decir quién va a jugar ante Bolivia porque faltan 5 meses y tenemos que ir observando", manifestó Ricardo Gareca a CMD.



Gareca analiza convocatoria de Farfán. (USI) Gareca analiza convocatoria de Farfán. (USI)

Sobre la posible convocatoria de Jefferson Farfán, Ricardo Gareca manifestó que el ex atacante de Alianza Lima deberá tener continuidad en su club, el Lokomotiv.



"Es un ídolo nacional y a los ídolos todo el mundo los pide, pero tenemos la obligación de analizar cómo viene el jugador, no es todo tan sencillo porque reaparece un jugador ya está", expresó el 'Tigre'.



Finalmente, Ricardo Gareca calificó a Paolo Guerrero como uno de los mejores delanteros del mundo, pero no dudo en afirmar que su reemplazante lo hará 'con todas las ganas.'