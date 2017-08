Perú vs. Bolivia: Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, analizó en conferencia de prensa la fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 de cara al duelo de la blanquirroja en el estadio Monumental ante el cuadro boliviano. ¿Qué dijo?



La ofensiva de Perú



"Son distintas características (de los delanteros de Perú). Tenemos que salir a buscar el partido. Tenemos delanteros importantes. Lo demás se verá en el campo de juego. Contamos con delanteros importantes para reemplazar la ausencia de Paolo Guerrero y otros jugadores en otros puestos que tenemos que reemplazar"



"Hay presión pero es un gran momento para Perú. Es el ideal para toda selección, tenemos el apoyo de la gente y animo del grupo es ideal. Llegamos bien para el partido".



¿Quién tapará en el Perú vs. Bolivia?

​

"Los tres llegan bien (Butrón, Cáceda y Carvallo). Los tres tienen la posibilidad de tapar. Tenemos que estar preparados ante cualquier imprevisto. Tengo que resolver y decidir quién tapará".



"Todo es importante. No se pude dejar de lado la experiencia o la juventud. Por ejemplo ante Ecuador debutó Miguel Araujo y lo hizo muy bien. El análisis pasa por quién está mejor para este partido".



Jefferson Farfán



"Es uno de sus mejores momentos que me ha tocado dirigir a Jefferson Farfán. Está muy tranquilo y deseoso de integrar nuevamente la selección, de estar en el grupo y tiene ganas de jugar. Esas son sensaciones que me dejó Jefferson".



Dimensión de la cancha del Monumental

​

"No hemos hecho nada especial para eso. No es tema de debate. Es un campo de fútbol ideal. No tengo nada que decir sobre el campo de juego".



Opinión de Bolivia

​

​"Es una selección difícil y respetable. Este es el partido más importante que nos toca jugar"



#ConferenciaFPF | Ricardo Gareca: "Es el partido más difícil, tenemos que enfocarnos muy bien en todo aspecto". pic.twitter.com/61TL0Tl4i3 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 29 de agosto de 2017

El TAS, los puntos y la afición



"Es importante depender de nosotros mismos. Es lo ideal. Lo que toda selección quiere. La gente nos ha mostrado su apoyo. Ratificando ahora, sabiendo las ausencias, la incertidumbre de la quita de puntos y ante un panorama difícil tras la convocatoria. Eso nos motiva más. El apoyo será masivo y nosotros lo vamos a retribuir dentro del campo de juego".



