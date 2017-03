El exjugador de la selección peruana, Roberto Palacios, analizó el momento actual de la Blanquirroja de cara al duelo con Uruguay en Lima por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. El 'Chorri' se mandó con todo.



"Voy a decir la verdad, se molesten o no, lo van a tener que aceptar. Yo no siento compromiso. Tienen todo, estadios llenos y la mayor motivación que un futbolista puede tener dentro de una cancha. Hubo partidos en que no han dado lo mejor y ellos tienen esa posibilidad. El martes tienen que sacar esos tres puntos que necesitamos. Ahora tienen el deber de dejar la sangre dentro del campo. De lo contrario estamos liquidados", dijo el 'Chorri' Palacios en declaraciones a Gol Perú.



Además, Roberto Palacios aseguró que el delantero Paolo Guerrero no está dando lo mejor y señaló la capitanía lo distrae. "Paolo tiene que divertirse, disfrutar lo que está haciendo. Yo creo que a veces es tanto el peso de llevar la cinta de capitán, que uno no se da cuenta y deja de hacer muchas cosas. Necesitamos ese delantero que venía jugando hace un año, el que nos deleitaba en la Copa América", agregó el exjugador.



"La selección ha jugado muy bien pero para eso han esperado estar abajo en el marcador. Eso no debe suceder. Tienen que salir desde el primer minuto a pasar por encima al rival. Cuando se pongan esa camiseta, hay que sudarla, amarla, adorarla y dejar lo mejor", concluyó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.