Perú vs Ecuador: EN VIVO ONLINE TV La selección peruana partido esta tarde rumbo a Quito para medirse a su par de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018, en un partido clave en busca del ansiado repechaje al Mundial.



Sin embargo, no todos los jugadores de la selección peruana habrían abordado el bus que los transportó hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, ya que al parecer uno de los autores de los goles del triunfo 2-1 ante Bolivia en Lima no pudo llegar a tiempo.



Se trata de Christian Cueva… o alguien que se le parece mucho, según hicieron notar algunos de sus compañeros de la selección peruana como André Carrillo y Diego Penny, que grabaron el gracioso momento para compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.



En la salida de la selección peruana, varios hinchas se acercaron al bus de la blanquirroja para despedirse de los jugadores y entre ellos, los mencionados seleccionados divisaron entre la multitud a un joven vistiendo el dorsal 10 y con un parecido increíble al del futbolista del Sao Paulo.

¿A 'Christian Cueva' se le fue el bus y no viajó a Quito?

“¡Oe Cueva, vamo'! ¡Vamo' pa' Ecuador!” se le oye decir a André Carrillo a un aficionado de la blanquirroja con un corte similar al de Christian Cueva, desatando las risas del resto de sus compañeros. Demás está decir que el original se encontraba sentado a bordo del bus.



Sin duda este curioso hecho demuestra que el ánimo de la selección peruana previo a su choque con Ecuador está al tope, ya que este duelo será el que desplace del sueño mundialista a cualquiera de las dos selecciones a solo tres fechas del final de las Eliminatorias Rusia 2018.



¿Podrá Perú traerse los tres puntos de Quito y mantener viva la esperanza de clasificar nuevamente a un Mundial? Cabe destacar que el presente rendimiento de la blanquirroja, al mando de Ricardo Gareca, es uno de los mejores desde las Eliminatorias a Francia 98.



En cifras, el argentino Ricardo Gareca consiguió 21 puntos (que incluye la resolución del TAS) y superó la campaña del uruguayo Sergio Markarián en las Eliminatorias Sudafrica 2010, que solo logró 13 puntos. También superó a la del brasileño Paulo Autuori para Alemania 2006.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.