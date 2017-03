Con su triunfo por 2-1 ante Uruguay, Perú echa mano de la calculadora para alcanzar un cupo al Mundial Rusia 2018, lo que le exige desafiar a la historia y obtener una serie de resultados inéditos en sus anteriores participaciones en las Eliminatorias.



La selección peruana se encuentra en la séptima posición, a cuatro puntos de Argentina, que con 22 unidades está en la quinta, que da acceso al repechaje, cuando restan doce puntos en juego.



En los cuatro partidos restantes, Perú tiene que recibir a Bolivia y a Colombia en Lima, y tendrá que visitar a Ecuador y a Argentina, rivales directos con los que disputará una de las plazas para el Mundial.



1. Los rivales que no pudimos ganar



Si nos atenemos a los precedentes de anteriores Eliminatorias, la historia no permite ser muy optimista, pues en esos mismos cuatro enfrentamientos Perú solo pudo sumar cuatro puntos en el mejor de los casos, lo que a todas luces le es insuficiente para alcanzar su meta.

2. En Quito y Buenos Aires no tuvimos victorias

La Blanquirroja nunca ha ganado de visitante ante Ecuador y Argentina desde las Eliminatorias para Francia 98, con el nuevo sistema de competición. Son 20 años aproximadamente.



3. En Lima Colombia no pierde

Perú tampoco pudo como local frente a Colombia desde que las Eliminatorias se disputan con el actual formato de todos contra todos, en funcionamiento desde y para, el Mundial de 1998.



4. Perú el país con más tiempo de ausencia en un Mundial



De los nueve países sudamericanos que alguna vez han jugado el mundial, Perú con diferencia es el que más tiempo lleva sin llegar al certamen, ya que lo hizo por última vez en España 1982, pero este año sueña con acabar con esa sequía. Son 35 años.



5. Mejoramos pero todavía no es suficiente



Los 18 puntos obtenidos hasta ahora ya igualan los de toda la Eliminatoria para el Mundial de 2006 y superan los 16 que hizo para la Copa de 2002. Además de los 15 sumados para el Mundial de 2014 y los 13 para el de 2010. Pero en ningún caso nos acercamos al repechaje y fuimos eliminados con antelación.



Perú tienen opción de igualar los 25 puntos hechos en las Eliminatorias Francia 1998, cuando se quedaron fuera por diferencia de goles. Tendría que sumar 7 de los 12 puntos en disputa pero según los resultados sería insuficiente.

