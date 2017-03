Selección peruana: Así fue el regreso tras empate en Venezuela

El pueblo sabe de fútbol. El retorno de la selección al aeropuerto ‘Jorge Chávez’ se dio entre aplausos y críticas. Alrededor de las 2:30 de la tarde, el chárter que trajo al equipo de Venezuela aterrizó en suelo peruano.

En las afueras, los hinchas de la selección peruana esperaban ansiosos por ver a los pupilos de Ricardo Gareca. Cuando aparecieron, llegaron algunos aplausos, pero todo cambió cuando se encontraron con Pedro Gallese. El golero, que tuvo un bajo rendimiento ante los ‘llaneros’, recibió consejos. “Ante Uruguay tienes que estar más seguro”, “Esa pelota era tuya, no se te puede escapar así”, fueron algunos gritos que se escucharon.

No fue el único. Cuando le tocó pasar a Christian Cueva, el grito fue unánime: “Desah.., no seas malo, ese gol no te puedes perder”, le criticaron. El volante del Sao Paulo puso cara de pocos amigos, pero sus compañeros le pidieron que siga caminando sin hacer caso.

Perú 2-2 Venezuela: Goles y resumen

Una vez instalados en la Videna, la selección peruana se cambiaron para entrenar. El almuerzo se dio en el avión para ganar tiempo. La práctica fue de hora y media y los que jugaron hicieron trabajos de recuperación en el gimnasio y los suplentes entrenaron en la cancha principal. Una nueva historia se empieza a escribir.