Selección peruana Sub 20: Así narraron en Argentina el gol de Roberto Siucho [VIDEO]

El gol anotado por Roberto Siucho en el empate 1-1 entre la selección peruana Sub 20 y su similar de Argentina en el Sudamericano Sub 20, despertó la ilusión de todos los peruanos. Como era de esperarse, en la transmisión para la TV argentina el gol no fue narrado con mucho entusiasmo.



Los periodistas argentinos intentaron disimular su desagrado por la anotación de la selección peruana Sub 20, a los 11 minutos del primer tiempo.



Siucho disparó desde fuera del área y el balón se desvió en un defensa rival para vencer al arquero Ramiro Macagno.

#Sub20EnTyC ¡GOL DE PERÚ! A los 11 del primer tiempo Siucho pone el 1-0 ante Argentina. https://t.co/xqmXHLBcIe — TyC Sports (@TyCSports) 20 de enero de 2017

Lamentablemente para la selección peruana Sub 20, a los 90 minutos de juego, los argentinos marcaron el definitivo 1-1 por intermedio de Lautaro Martínez.



Mérito de Argentina, pero también desconcentración de la selección peruana Sub 20, que pudo que quedarse con los tres puntos.