Selección peruana Sub 20: Ricardo Gareca analiza el empate con Argentina

Al termino del empate 1-1 entre la selección peruana Sub 20 y Argentina, el técnico de la selección mayor Ricardo Gareca brindó sus impresiones del rendimiento del seleccionado patrio.



"No creo que el empate haya llegado por un tema físico. Los jugadores se han preparado de la mejor manera. A lo mejor los nervios les jugaron una mala pasada", opinó Gareca.



El DT nacional consideró el arranque de Perú como 'positivo.' "Es un punto importante para el arranque. El debut siempre es difícil. Es bueno porque no se perdió.", explicó.

Ricardo Gareca también resaltó que la selección peruana Sub 20 tuvo que lidiar con tres bajas. "Fernando (Nogara) tuvo que gastar los cambios muy rápido", destacó.



El técnico Gareca estuvo en el Estadio Olímpico de Ibarra, observando este debut de la blanquirroja en el Sudamericano Sub 20.