Sergio Markarián extécnico de la selección peruana elogió el juego del equipo del estratega argentino Ricardo Gareca y lo ponderó como uno de sus favoritos por la "expresión estética" de su juego y la intención de ir al ataque.



"Hoy por hoy los equipos que juegan bien y me resultan agradables son Uruguay, Brasil y Perú. Ya lo había dicho antes”, afirmó el entrenador uruguayo Sergio Markarián, quien dirigió a selección entre 2010 y 2013.



“Lo que estoy seguro es que Perú va a salir a buscar. Y yo valoro mucho eso. Lo bien o mal que uno juzga a un equipo de fútbol es a partir de las intenciones. Los primeros minutos son fundamentales. Ahí es donde se dice qué pensó el entrenador, qué es lo que quiso, que propone. Después pasan cosas. Un gol, una sorpresa, un penal errado o no sancionado. Montones de cosas. En ese juzgamiento que uno hace, uno ve jugar a Perú y a mí me gusta", afirmó Sergio Markarián en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox Sports.





El 'Mago', que no logró clasificar a Perú al Mundial Brasil 2014, acotó que la selección tiene algunos defectos que no le permiten cerrar bien los partidos. "Jugar bien es defender y atacar bien. Y es cierto que a veces Perú comete errores. Pero cuando se hace un balance entre los errores y la expresión estética, como hincha del fútbol termina gustándote".

Mira los goles y mejores jugadas del empate 2-2 de Perú ante Venezuela por las Eliminatorias:

Perú 2-2 Venezuela: Goles y resumen



Markarián analiza el Perú vs. Uruguay



Markarián analizó el juego y las posibilidad de Perú ante Uruguay en el duelo del próximo martes por la fecha 14 de las clasificatorias. "No cambia mucho de lo que jugó contra Venezuela. Yo pienso que desde el punto de vista del sistema de juego no va a cambiar. Toda la Eliminatoria ha jugado de la misma manera", vaticinó.



Además se animó a elogiar a Edison Flores, quien volvería a ser titular ante Uruguay, y lo comparó con Andy Polo, su posible reemplazante. "Desde el punto de vista técnico, Flores es mucho más hábil que Polo. Pero Polo es mucho más combativo y veloz que Flores".

