Tabla de posiciones del Torneo de Verano del Descentralizado 2017

Tabla de posiciones del Descentralizado: Se juega la fecha 11 del Torneo de Verano. Los equipos sorpresa del campeonato son Sport Rosario, líder del Grupo A, y UTC, primero del Grupo B. Los grandes Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal quedaron relegados.



Alianza Lima, desde el tercer puesto de su serie, enfrenta a Comerciantes Unidos en Matute. Los Blanquiazules buscan un triunfo en casa para revertir la seguidilla de derrotas y meterse en la pelea con UTC, que le lleva 4 puntos de ventaja.



Por su parte, Universitario, sin opciones para llegar a la final del Torneo de Verano con el ganador del otro grupo, buscará un triunfo en su visita a Real Garcilaso, con la premisa de afianzar al equipo en la era del técnico argentino Pedro Troglio.



En tanto, Sporting Cristal, golpeado por las últimas caídas, tendrá que enderezar el rumbo con una victoria ante Ayacucho.

La tabla de posiciones del Torneo de Verano:



Tabla de posiciones del Grupo A Tabla de posiciones del Grupo A

Resultados y partidos de la fecha 11 del Torneo de Verano:



Academia Cantolao 2-0 Unión Comercio

Melgar vs Alianza Atlético (Sábado 1:15 p.m.)

Municipal vs UTC (Sábado 3:30 p.m.)

Ayacucho FC vs Sporting Cristal (Domingo 11 a.m.)

Real Garcilaso vs Universitario (Domingo 1:15 p.m.)

Juan Aurich vs Sport Huancayo (Domingo 3:30 p.m.)

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (Domingo 4:00 p.m.)

Sport Rosario vs San Martín (Domingo 6:15 p.m.)

