Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias Rusia 2018: Fecha 15 y 16

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018: EN VIVO Este jueves se inicia la fecha doble de las clasificatorias con cinco partidos decisivos por los cuatro cupos al Mundial. Perú enfrenta a Bolivia y Venezuela abre la jornada recibiendo a Colombia.

El partido de la fecha será el clásico Uruguay vs Argentina que se disputará en Montevideo. La Celeste marcha en el tercer lugar y busca un triunfo para consolidar su camino al Mundial Rusia 2018. En cambio, la Albiceleste de Jorge Sampaoli busca tres puntos para salir de la apremiante zona de repechaje.

Por su parte, Chile recibe a Paraguay y Brasil, ya clasificado y líder de las Eliminatorias, enfrenta a Ecuador, que urge de un triunfo. Entre tanto, Colombia tiene una dura prueba ante Venezuela como visitante.



La siguiente fecha 16 de las Eliminatorias podría dejar como saldo a dos equipo más clasificados y otros dos fuera de carrera por un boleto a Rusia 2018. En el primer escenario está Colombia, que juega ante Brasil, y en el otro Perú que visita a Ecuador.

Programación y partidos de la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018:



- Venezuela vs Colombia (4:00 p.m.)

- Chile vs Paraguay (5:30 p.m.)

- Uruguay vs Argentina (6:00 p.m.)

- Brasil vs Ecuador (7:45 p.m.)

- Perú vs Bolivia (9:15 p.m.)



Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 33 puntos

2. Colombia 24 puntos

3. Uruguay 23 puntos

4. Chile 23 puntos

5. Argentina 22 puntos

6. Ecuador 20 puntos

7. Perú 18 puntos

8. Paraguay 18 puntos

9. Bolivia 10 puntos

10. Venezuela 6 puntos

Programación y partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018:



- Bolivia vs Chile (3:00 p.m.)

- Colombia vs. Brasil (3:30 p.m.)

- Ecuador vs Perú (4:00 p.m.)

- Argentina vs Venezuela (6:30 p.m.)

- Paraguay vs Uruguay (7:00 p.m.)

