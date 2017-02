Sergio Ramos:"No me gusta que gane el Barcelona" [VIDEO] 

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid , aprovechó la bocanada de aire fresco que le trajo la victoria 3-1 sobre Napoli por los octavos de final de la Champions League para ocuparse de la derrota de FC Barcelona en el Parque de los Príncipes.



Sergio Ramos intentó ser lo más sincero a la salida del Santiago Bernabeu. “¿Si me alegré por el resultado del PSG-Barça? Pues no te voy a decir que no. No me gusta que gane el Barcelona, pero tampoco me gusta ver sufrir a jugadores que son amigos”, dijo el capitán de los merengues.



El central del Real Madrid reconoció además. "En la Champions League el margen de error es mínimo. Esto es un llamado de atención, pero si el PSG lo ha hecho el Barcelona también lo puede hacer", aclaró para cerrar el tema Sergio Ramos quien terminó lesionado.



El jugador también aprovechó para defender a algunos compañeros "Benzema ha hecho un gran partido. Cuando Karim está bien, el Madrid es distinto; aporta cosas diferentes arriba", subrayó.