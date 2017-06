Sergio Ramos, del Real Madrid, está en el Perú para ayudar a niños afectados por inundaciones [FOTOS]

Gran sorpresa se llevaron miles de hinchas del Real Madrid en el Perú al enterarse que la estrella del equipo español, Sergio Ramos, se encuentra en nuestro país para ser parte de la campaña que realiza la Unicef en favor de los niños peruanos afectados por las inundaciones en marzo pasado en nuestro país.



A través de sus redes sociales Sergio Ramos contó que se encuentra muy entusiasmado de llegar a nuestro país para ayudar en esta campaña de la Unicef y que son especiales para él porque le permiten ver "con mis propios ojos" cómi la ayuda llega y salva vida de los más pequeños.



"Por mi trabajo viajo con mucha frecuencia pero hay viajes que me llegan especialmente, los que hago con @unicef_es. Son únicos porque me hace feliz ver con mis propios ojos cómo la ayuda llega y salva la vida de niños cuyas historias me llegan al corazón. Niños valientes que salen adelante tras vivir emergencias y situaciones de extrema dificultad", dice Sergio Ramos en Instagram.

El futbolista español, agregó que "ellos son los que me inspiran y me mueven. Seguro que a vosotros también. Os invito a que nos acompañéis a @unicef_es y a mí estos días en este viaje tan especial. ¡Ni un solo niño sin oportunidades para sobrevivir y crecer feliz!", sostuvo Sergio Ramos.



En otro post en sus redes, Sergio Ramos describió la difícil situación de 400 mil niños que han sufrido por las inundaciones en nuestro país.

"Estoy aquí con UNICEF para contaros el trabajo que están haciendo para asegurar que esta emergencia no interrumpa su infancia. Como a tantos niños que viven situaciones difíciles, debemos apoyarles para que puedan tener una vida digna, que puedan estudiar y vivir protegidos. Os contaré todo lo que voy a vivir y sentir en el hashtag #ConUNICEFenPerú", sostiene Sergio Ramos.

LE AGRADECEN EN TWITTER



Cientos de usuarios en redes sociales, al enterarse de la presencia de Sergio Ramos en nuestro país agradecieron el apoyo a la niñez peruana y por ver de cerca la situación de los más pequeños en el Perú.



Nuestro Embajador @SergioRamos está #ConUNICEFenPerú para conocer la situación de los niños afectados por las últimas grandes inundaciones pic.twitter.com/X3SUwQBb8B — UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) 13 de junio de 2017

S. Ramos en Piura en labor conjunta con UNICEF. Recordatorio que hay mucho por reconstruir, que no se repita lo de Pisco.💪🏻#ConUNICEFenPerú https://t.co/KtraWSNcmM — Brian P. (@cuentistico) 13 de junio de 2017

¡Muchas gracias Capit4n por apoyar a nuestro país!

¡Hala Madrid y Nada Más!#ConUNICEFenPerú https://t.co/k1JSPNxISK — Peña Perú Vikingo (@pmperuvikingo) 13 de junio de 2017