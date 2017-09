Sevilla vs Liverpool: EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Reds' reciben este martes a los sevillanos por el Grupo E de la Champions League en el Estadio Anfield de Inglaterra. El partido iniciará a la 1:45 p.m. por Fox Sports. ¡No te pierdas las incidencias!



Sevilla y Liverpool protagonizarán un duelo de revancha en la primera fecha. Pues, como se recuerda, el cuadro español se llevó la final de la Europa League en 2016 ante los ingleses. Ahora se verán las caras en la Champions League.



Sevilla viene en gran forma a este duelo frente a Liverppol. Marchan terceros en la tabla de posiciones de la Liga Santander con 7 puntos en 3 partidos disputados. El último fin de semana golearon 3-0 a Eibar.



Liverpool, por su parte, no la pasó bien la Premier League. Fueron goleados 5-0 por Manchester City fuera de casa en un resultado sorpresivo para sus hinchas. Los 'Reds' se ubican octavos en el torneo doméstico con 7 puntos.



Sevilla no podrá contar con 'Nolito' para el duelo con Liverpool, lesionado a última hora. Pero sí tendrá de regreso al colombiano Muriel y a los argentinos Pareja, Pizarro y Banega.



Sevilla, que la anterior edición de la Champions League se quedó en octavos de final a manos de Leicester City, buscará mejorar su campaña. Para ello deberá mostrar todo su poderío ante equipos como Liverppol.



Sevilla vs Liverpool: Alineaciones probables



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Alberto Moreno; Can o Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja o Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Jesús Navas, Banega, Correa; y Ben Yedder