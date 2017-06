Shakira la invitada más esperada a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzzo pasó un momento más que bochornoso en camino hacía Argentina cuando una asistente de la tripulación del vuelo privado quiso salir del anonimato.



La azafata no aguantó tener a Shakira, una de sus artistas favoritas, en primera clase y decidió regalarle una coreografía que de una de las canciones que menos le gusta a la cantante colombiana. El primer video viral del día de la boda de Lionel Messi, no fue precisamente de los novios.



La tripulante no encontró mejor idea que homenajear a Shakira y su pareja que bailando el 'Waka Waka', canción emblemática con la que se conocieron en el mundial de Sudáfrica 2010.



El video que se convirtió en viral se observa ala mujer haciendo movimientos a pocos centímetros de Shakira que hace todo lo posible por ignorarla, pero sobre el final de su rutina le regala un beso de compromiso. luego ambos prosiguieron sin problemas su viaje camino a la boda de Lionel Messi donde llegaron minutos antes del mediodía.