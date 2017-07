Sport Boys enfrentaría a equipo de Andrea Pirlo y David Villa por su 90 aniversario en el Nacional

No, no es broma. Sport Boys celebraría a lo grande sus 90 años de fundación con un partido internacional. La 'misilera' podría enfrentar al New York City de los campeones mundiales Andrea Pirlo (Italia) y David Villa (España).



En aquel cuadro estadounidense también está el peruano Alexander Calles, quien se formó en Sport Boys y sería el puente de negociación entre ambos clubes. Todo un lujo para los chalacos.



Este encuentro entre Sport Boys y New York City se daría el próximo 28 de julio en el Estadio Nacional, fecha en que cumplirán 90 años de existencia en el fútbol peruano.



Si bien no hay nada concreto, esta noticia ya hizo eco entre los medios deportivos de la capital. Habrá que esperar se haga oficial por parte de Sport Boys.