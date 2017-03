Sport Boys vs. Chapecoense: Partido se detuvo por esta insólita razón [VIDEO]

No, no es broma. A poco de iniciar el partido entre Sport Boys y Chapecoense por la 'Noche Rosada' en el Estadio Nacional, el comisario del partido se acercó al árbitro del encuentro para detener las acciones. ¿Qué había pasado?



Al parecer unos sujetos quemaron una moto fuera del recinto deportivo. Esto llevó a la rápida acción de los policías que, no vieron garantías para el choque entre Sport Boys y Chapecoense continúe.



"La PNP de acuerdo a ley ordenó suspensión del partido luego de violencia contra la propia policía.Si organizadores desobedecen se denunciara", escribió el Ministro del Interior Carlos Basombrío



Hay 470 policías en la explanada.El partido debe ser suspendido x violencia. Si alguien evade su responsabilidad lo denunciaremos penalmente https://t.co/X9S5VE87c8 — Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) 5 de marzo de 2017



LUEGO DE CASI UNA HORA PARALIZADO



Al parecer, la organización y la policía llegaron a un acuerdo y el partido se jugó con normalidad. Parece que entendieron que los actos de violencia fueron en las calles, y no en las tribunas.