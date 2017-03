Una insólita imagen se vio minutos antes de comenzar el Sport Huancayo vs. Nacional Potosí por la primera fase de la Copa Sudamericana, en el Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí (Bolivia) a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.



El banco de suplentes del recinto deportivo estaba vacío. ¿Dónde estaban los jugadores? Pues sentados en sillas de plástico que, según los comentaristas de Fox Sports eran para "estar más cómodos y adelante".



Lo cierto es que no hubo ningún problema con este inusual detalle que los televidentes pudieron apreciar durante la transmisión del Sport Huacanyo vs. Real Potosí por la primera fase de la Copa Sudamericana.



Al parecer, la pista atlética del recinto deportivo impide que se pueda ver con claridad el campo desde el banco de suplentes instalado como parte de la construcción.