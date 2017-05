Sporting Cristal: 'Chemo' y jugadores fueron insultados por hinchas en aeropuerto [VIDEO]

Sporting Cristal cerró su participación en la Copa Libertadores con una goleada 4-0 ante Santos de Brasil en condición de visita. Los celestes le dijeron adiós al torneo internacional con apenas 2 puntos de 18 posibles. ¡Y así los recibieron los hinchas!



Sí, un grupo de fanáticos esperó en el aeropuerto Jorge Chávez al plantel de Sporting Cristal, para insultarlos por la bochornosa imagen que dieron a nivel internacional.



"Nos golean y te ríes", le gritaron a 'Chemo' del Solar cuando salía con sus maletas. "Es mi Cristal y me duele. Tú no eres de Cristal, regresa a tu gallinero. En tu cara te lo digo, yo no soy teclera ni nada. Lárgate por dignidad", agregó una mujer.



Pero 'Chemo' del Solar no fue el único increpado en Sporting Cristal. El resto de la plantilla (salvo Aquino y Viana para los hinchas), también recibieron duros calificativos.