Sporting Cristal: Chemo del Solar sería cambiado por... [VIDEO]

La vergüenza se convirtió en rabia. La rabia se transformó en insulto. El hincha de Sporting Cristal no soportó más ser la burla de todo el continente tras la goleada 5-1 ante The Strongest, en La Paz, por la Copa Libertadores, y descargó su frustración contra el técnico Chemo del Solar y los jugadores, sobre todo con Jorge Cazulo y Gabriel Costa.



A la llegada al aeropuerto ‘Jorge Chávez’, los rimenses se encontraron con algunos fanáticos que les lanzaron insultos: “¡Pónganle huevos, uruguayos cag...!”, “¡Pechos fríos... esta camiseta se suda!”. Cuando apareció ‘Chemo’, los gritos aumentaron: “¡Ohhh ‘Chemo’ la cag..., la cag..., la cag..., Chemo la cag...!”. Y luego lo desafiaron a renunciar: “¡Lárgate gallina... conc... Vende humo. Sporting Cristal te quedó grande!”.



Hoy, una facción del ‘Extremo celeste’ anunció que llegará a las puertas de La Florida para expresar su rechazo al entrenador y la campaña que viene realizando.



“Hay que seguir trabajando. Cuando se pierde así, la mejor manera de responder es trabajando y no hablar mucho”, aseguró Carlos Lobatón, quien no participó en la goleada a Sporting Cristal.

Sporting Cristal 1-5 The Strongest: Resumen y goles

PABLITO ES UN PLANCITO

Empieza a movérsele el piso. Jose del Solar sabe que los números en Sporting Cristal no están de su lado. Hoy le abren la puerta a la especulación sobre posibles reemplazantes. Un sector de la directiva -que rechazó la llegada de ‘Chemo’- apostaría por la vuelta del argentino Claudio Vivas, actual jefe de las divisiones menores en Boca Juniors. En caso se obtenga una negativa, el plan B sería proponer a Pablo Zegarra, entrenador con ADN cervecero y técnico campeón con las reservas, para que se ponga el buzo por dos años y lidere un proyecto a mediano plazo.

Video: Mira los 3 goles que recibió Sporting Cristal en La Paz

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.